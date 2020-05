Keit Pentus-Rosimannus hakkab NATO mehitamata meresüsteemide algatusele nõu andma

Mehitamata meresüsteemide innovatsiooni- ja koordineerimisüksus (MUSIC^2) teatas eile, et NATO mehitamata meresüsteemide (MUS) algatuse juurde luuakse MUS-i innovatsiooninõukogu.

Teiste seas liitub nõukoguga ka riigikogu liige Keit Pentus-Rosimannus. "Liitun NATO innovatsiooninõukoguga, mis keskendub tulevikusüsteemide ettevalmistamisele ja seda mehitamata meresüsteemide valdkonnas," kirjutas Pentus-Rosimannus sotsiaalmeedias.

"USA initsiatiivil kokku pandud nõukogu koondab väga erinevate valdkondade mõtlejaid, strateege ja eksperte, kelle ühine joon on see, et keegi meist pole oma valdkonnas valmis lihtsalt vaikselt status quo'ga leppima. Saab olema huvitav kogemus ja kindlasti oluline võrgustik, mida Eesti jaoks laiemalt rakendada," märkis ta.

MUS-i lõid 13 liitlasriigi kaitseministrid 2018. aasta oktoobris. 2019. aastal astus MUS märkimisväärse sammu edasi, luues muuhulgas MUS-i innovatsiooni- ja koordineerimisüksuse (MUSIC^2), tööstussümpoosioni ja viies läbi Euroopa kõigi aegade suurima mehitamata meresüsteemide eksperimenteerimisharjutuse Portugalis.

Järgmise sammuna otsustati luua MUS-i innovatsiooninõukogu (IAB), kuhu kuuluvad erineva tausta, teadmiste ja kogemusega inimesi nii avalikust kui erasektorist. Lisaks riigikogu liikmest Pentus-Rosimannusele kuuluvad nõukokku disainilahenduste ekspert, iduettevõtete tegevjuhid, futurist, teatriprodutsent, mitmed doktorikraadiga inimesed ja teised oma ala asjatundjad. Nõukogu hakkab juhtima MUSIC^2 direktor Michael D. Brasseur.

Juuni alguses toimuval esimesel kohtumisel alustab innovatsiooninõukogu valdkondade vahelise integratsiooni väljakutsetega tegelemisega nii vee kohal, peal kui ka all ning kõigi liitlaste standardimist. Lisaks vaatab nõukogu läbi praeguse arengu ja annab strateegilisi soovitusi, kuidas algatust edaspidi parendada ja arengut kiirendada.