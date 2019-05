Keilas levis kuuldus, et üks õpilane tahab koolis tulistamise korraldada. Politsei: tegu oli kiusamise või rumala naljaga

"Keila Koolis oli koolitulistamise oht. Direktor saatis eile õhtul segase ja puuduliku info e-kooli, et ohtu ei ole. See ajas veelgi suurema paanika ja segaduse lapsevanematele," kirjutas üks lugeja Delfile.

Mait Tõitoja ütles täna hommikul Delfile, et teavitas lapsevanemaid eile õhtul kella 20.30 paiku ning hiljem ka südaöö ajal. Ta toonitab, et muretsemiseks põhjust pole. "Hirmul on suuremad silmad, kui tegelikult põhjust on. Tegu oli õpilaste rumala naljaga. Praeguseks on olukord normaliseerunud," märkis ta. Täna toimub õppehoone ruumides plaanipäraselt ka inglise keele riigieksam. Direktor lisas, et juhtumiga tegeleb nüüd edasi politsei.

Politsei- ja piirivalveameti politseileitnant Maarja Punak ütles Delfile, et politseile on teada, et eile pärastlõunal jagati sotsiaalmeedias infot, justkui kavatseks üks Keila Kooli õpilastest toime panna vägivaldse teo sama kooli õpilaste ning õpetajate suhtes. "Sõnum, mis sotsiaalmeedias levis, oli kokku pandud teiste õpilaste poolt ilma selle lapse teadmata. Kas tegemist oli rumala nalja või teadliku kiusamisega, selgub pärast kõikide osalistega vestlemist," märkis ta.

Politsei võtab kõiki võimalikule koolitulistamisele viitavaid teateid väga tõsiselt. Eile vesteldi õpilasega, kes väidetavalt neid ähvardusi oli teinud ning politsei ei tuvastanud otsest ohtu. "Nii tema kui ka sõnumi koostajatega suhtlevad edasi Keila noorsoopolitseinikud ning lastekaitseametnikud, et välistada taolise juhtumi kordumine. Politsei soovib omalt poolt tänada kõiki neid inimesi ja koostööpartnereid, kes infot edastasid nii piirkonnakonstaablitele, jaoskonda, veebikonstaablitele kui ka häirekeskusesse," lisas Punak.