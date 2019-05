Keilas levis kuuldus, et keegi tahab koolis tulistamise korraldada. Direktor rahustab: tegu oli õpilaste rumala naljaga

"Keila Koolis oli koolitulistamise oht. Direktor saatis eile õhtul segase ja puuduliku info e-kooli, et ohtu ei ole. See ajas veelgi suurema paanika ja segaduse lapsevanematele," kirjutas üks lugeja Delfile.

Mait Tõitoja ütles täna hommikul Delfile, et teavitas lapsevanemaid eile õhtul kella 20.30 paiku ning hiljem ka südaöö ajal. Ta toonitab, et muretsemiseks põhjust pole.

"Hirmul on suuremad silmad, kui tegelikult põhjust on. Tegu oli õpilaste rumala naljaga. Praeguseks on olukord normaliseerunud," märkis ta. Täna toimub õppehoone ruumides plaanipäraselt ka inglise keele riigieksam.

Kuidas õpilased kooli ähvardasid (näiteks, kas kirjatsi), direktor ei täpsusta. Ta selgitab, et juhtumi asjaoludega tegeleb nüüd edasi politsei.