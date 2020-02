Keila SOS lasteküla alustas väljakolimist, asemele tuleb hooldushaigla

SOS lasteküla partneri, hoonete müügiga tegeleva 1Partner Kommertskinnisvara konsultandi Silver Ojametsa sõnul leidsid esimesed lasteküla hooned uue omaniku, kes plaanib peale ümberehitust avada hooldushaigla. “Jätkame lasteküla teistele hoonetele ostjate leidmisega ning majad ei jää tühjalt seisma. Lasteküla soov on, et kes iganes sinna elama või teenust pakkuma asub, ei erineks see väga küla senisest elust ning inimeste abistamine jätkuks,” ütles Ojamets.

“Lasteküla plaanib kogu müügist saadava tulu investeerida uute peremajade, korterite või ridaelamute soetamiseks ning vajadusel ka mõne lasteküla territooriumile jääva hoone renoveerimiseks,” selgitas 1Partner Kommertskinnisvara konsultant.

SOS Lasteküla juhi Margus Oro sõnul on kolimise eesmärk anda perevanematele rohkem iseseisvust ning luua paremad võimalused toimida tavalise perena. “SOS uued kodud pole mingil viisil äratuntavad ning asuvad tavalistes elurajoonides. See vähendab laste sildistamist ja sotsiaalmulli teket. Oluline on ka, et külas elavad lapsed kogeksid rohkem tavalisele perele sarnaseid tingimusi,” selgitas Oro.

Margus Oro kinnitusel liiguvad pered külast välja vastavalt uute elukohtade valmimisele ning rahalistele võimalustele. “Praeguseks on ostetud kaks uut kodu Tallinnasse ja Keilasse, veel kaks on kohe-kohe lisandumas. Ühtegi peret ei sunnita külast ära minema, kolivad vaid need, kes seda ise soovivad. Ja soovijaid jagub – järgnevate aastate jooksul kolib uutesse elupaikadesse seitse peret,” rääkis Oro.