Kehtiv maksusüsteem röövib lapsevanema kaotanud peresid

Õiguskantsler selgitas, et kui mõlemad vanemad elavad

ja kasvatavad lapsi koos, ei vähenda vanemate teenitud ja laste ülalpidamiseks mõeldud raha

ühelgi juhul laste eest maha arvatava täiendava maksuvaba tulu suurust. Kui vanemad on lahutatud

ja üks vanematest maksab lapse ülalpidamiseks elatist, ei piira see lapse eest täiendava

maksuvaba tulu mahaarvamise õigust, sest elatis ei ole lapse maksustatav tulu. Madise tõi välja, et tavaliselt on elatis

ka toitjakaotuspensionist suurem.

Õiguskantsler pakkus välja lahendused, kuidas laste ja perede erinev kohtlemine lõpetada. Üks võimalus on muuta tulumaksuseadust, et toitjakaotuspension ei vähendaks täiendavat maksuvaba tulu. Teiseks on riigikogul võimalus toitjakaotuspension tulumaksust vabastada, sest ka nii ei mõjutaks toitjakaotuspension täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õigust.

Madise esitas oma seisukohad riigikogu sotsiaal- ja rahanduskomisjonidele.