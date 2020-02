Keenias missioonil käinud arstid saabusid koju

20. jaanuaril suundusid PERHi vabatahlikud 12. missioonile, Keeniasse. Kahe nädala jooksul anti panus musta mandri patsientide ravisse Meru ülikooli haiglas ja samas ülikoolis ka õpetati.

"Seda ongi keeruline selgitada, miks patsientide ravimisel maksimaalselt lubatud ületunde tegevad meditsiinitöötajad tahavad puhata teisel mandril veelgi intensiivsemalt patsiente ravides ja Eestis keelatud määral ületunde tehes," ütles PERH-i üld- ja onkokirurgiakeskuse ülemarst, missiooni eestvedaja Jüri Teras. Ta lisas, et Aafrikas ei tea kunagi, mis sind tegelikult ees ootab. "Kontrast eestimaise ja euroopaliku heaoluga ja stabiilsusega paneb seniseid väärtushinnanguid üle kaaluma ega lase uinuda kunagi antud arsti vandel: pühendun arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete teenimisele," tõdes tohter.

Nüüd, kui vabatahtlikud on kodus tagasi, ütles Teras, et kahe nädala jooksul tegid nad pea poolsada operatsiooni ja päästsid elusid. "Kuivalt meie vääringusse ümber panduna tähendab see umbes 30 000 euro eest vabatahtlikku tööd, emotsionaalsemalt väljendudes kümneid paremusele pööratud inimsaatusi, Euroopa mõttes kellelegi tagasi antud elukvaliteet, Aafrika mõttes puhas elurõõm!", sõnas missiooni eestvedaja.

Missiooni Keenias toetas välisministeerium Arengukoostöö programmi raames.