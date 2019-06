KEELATUD FOTOD | Nolani filmivõtteid ei pääse kaameraga uudistama

Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp ütles, et tema teada pole Nolan Eestis mingit eriluba taotlenud, mis piltnikud ja teised uudistajad tema filmi võttepaikadest eemal hoiab. Sepa arvates seisab ja kaitseb Nolani õiguste eest Hollywoodi filmikompanii Warner Bros, kellega režissöör koostööd teeb.

"Seda võib käsitleda loomingu kaitsmisena. Kuna Nolani filmi vastu on niivõrd suur avalik huvi, et ka välispress on kohal, siis on salapära mõistetav," nentis Sepp.

Ta lisas, et kuna Eesti filmid pole nii suure tähelepanu all, siis ei ole ükski filmitegija siin oma võttepaikade privaatsena hoidmiseks erilube taotlenud. "Enamasti pannakse teed kinni või tehakse koostööd turvafirmaga, kes annab inimestele märku, et tegu on võttepaigaga," selgitas Sepp.