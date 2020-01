Keegan McBride: tehnikaülikool ähvardas mind korduvalt vallandada

Kolmandaks valeks peab McBride väidet, et ta ei teinud tehnikaülikooliga koostööd. “Neljandaks on siseuurimise raport täis valeinfot, peale selle ei võtnud nad kõiki fakte arvesse,” tõi teadlane välja veel ühe vale. “Viiendana valetas ülikool taas, aga jäi sellega vahele,” sõnas McBride, viidates pressinõukogu otsuse meelevaldsele tõlgendusele, mida nõukogu palus juba täpsustada ja parandada.

“Kuuendana nõudis rektor tehnikaülikoolilt, et nad väidaksid, et ma rikkusin enda töölepingut, mille tagamaid pole mulle seni selgitatud,” teatas McBride postituses.

McBride väitis, et ülikool on teda korduvalt ähvardanud. Ta täpsustas Delfile, et ülikool on ähvardanud lokulööjat vallandamisega, kui ta peaks ajakirjanikega edasi suhtlema.

Tehnikaülikool ei soovinud McBride'i väiteid valede või vallandamise kohta kommenteerida. Turundus- ja kommunikatsioonijuht Anne Muldme edastas, et TTÜ ei pea kohaseks avalikult debateerida McBride'i täiendavate avalduste üle, sest tegemist on mitmetahulise juhtumiga ning asja arutamine pole osapoolte huvides. "Teadusprojekti juhtumit puudutavad üksikasjad on jätkuvalt uurimisel pädevates organites. Ülikool on oma kõrgeima otsustuskogu - nõukogu - tasemel sisemise uurimiskomisjoni raportiga tutvunud ja selle teadmiseks võtnud, uut infot, mis lükkaks ümber uurimiskomisjoni raporti tulemused, ei ole lisandunud," sõnas Muldme.

“Mingit vandenõuteooriat ega vihaste ajakirjanike valesid pole. Kõik on tehnikaülikooli enda süü. See on näide, kuidas ei tohi lokulööja infoga tegeleda, tõestus halvast juhtimisest,” edastas McBride. “Valetas ülikool, mitte ajakirjanikud.”

McBride märkis, et prokuratuur uurib veel kriminaalmenetluses tehnikaülikooli rahapettuse asjaolusid, lisaks auditeerivad projekte haridusministeerium ja Euroopa Liit. “Tehnikaülikooli viimatine käitumine on avalikule asutusele alla igasugust arvestust. Eesti väärib paremat,” võttis McBride postituse kokku.

Välisauditid kestavad

Euroraha väärkasutuse tehnikaülikoolis on tänaseks lõpetanud vaid tehnikaülikooli enda siseaudit. Ükski välistest audititest pole lõppenud. Siseaudit leidis, et et projekti otseste ja kaudsete kulude raporteerimisel on eksitud, instituudisisene kommunikatsioon oli ebapiisav ning uurimisrühma liikmete rollid ei olnud piisava selgusega teadvustatud ja puudus ühine teadmine rühma koosseisust ja ülesannetest.

Siseaudit leidis, et Postimehe süüdistused pettusest ei vasta tõele.