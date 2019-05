Kaval turundus: Evelin Ilves pakub ennast rahvamajadele tasuta esinema, kuid nõuab abi kampaania korraldamisel

Ilves saatis aprilli keskel rahvamajadele ülekutse ta esinema kutsuda. Kirjas palus ta vabatahtlikke appi ruumide ja vestluskaaslase leidmiseks, kogukonna ja sotsiaalmeedia teavitamiseks ja meediasuhtluseks ning ka kontaktide kogumiseks ja kampaaniaiinfo jagamiseks.

"Mina olen valmis Eesti tervise ja toidu asja Euroopa südames ajama, seisma meie inimeste turvaliste valikute eest. Ootan sind appi, et seda tööd tulemuslikult ja targalt teha!" kirjutas Ilves oma üleskutses.

Värske poliitik ütles, et kuna teda on läbi aastate terviseteemadel esinema kutsutud ja silmast-silma suhtlemine on talle alati meeldinud, siis otsustas ta valimiste eel oma esinemist pakkuda ilma honorarita.

Huvi Ilvese esinemise vastu on olnud suur ja tema kalender praeguseks täis. Ilves aga ütles, et eraldi üritusi tema esinemiseks pole korraldatud, vaid ta kutsutud mõnele plaanitud üritusele nagu laadale või tervisepäevale.

"Räägime toidust ja tervisest ja ökoloogilisest jalajäljest; toidu töötlemisest, lisaainetest ja põllumajanduskeemiast; sellest, kuidas muutunud kliima meie tervist, aga ka toidu kasvatamist mõjutab; sellestki, kuidas väljaspool linnasid ellu jääda ning missugused on kaasaegsed ettevõtlusvormid. Mida me üldse Euroopa Parlamendilt ootame," kirjeldab Ilves oma üleskutses, millest esinemisel juttu tuleb. Samuti lubab ta jagada kogemusi oma isiklikust teekonnast ja märgib ära, et küsida võib kõike.