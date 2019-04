Kaunid kevadilmad jätkuvad! Nädalavahetus toob päikest ja sooja

Laupäeval (27.04) tõmbub viimastel päevadel pilvede ja hoovihmaga kostitanud madalrõhuala tagasi ning algab põhjapoolse kõrgrõhkkonna tugevnemine. Öösel sajab Ida-Eestis veel siin-seal vihma, kuid päeva peale pilved hõrenevad ja ilm tuleb selge. Õõsel puhub mõõdukas idakaare tuul, päeval aga ida- ja kirdetuul tugevnevad.

Õhutemperatuur on öösel 5..10 kraadi, päeval 15 kraadist Virumaal kuni 21-22 kraadini Lääne- ja Lõuna-Eestis. Meremõjuga rannikul on jahedam.

Pühapäeval (28.04) jõuab kõrgrõhkkond Soome ja selle vahetus läheduses on ka meil taevas selge. Puhub tugev kirde- ja idatuul, rannikul 18 m/s, kuid õhtul jääb nõrgemaks.

Õhumass vahetub jahedama vastu, mistõttu langeb temperatuur öösel 1..6 kraadini, Lääne- ja Lõuna-Eestis 8..9 kraadini. Ka päeval on veidike jahedam - Virumaal 9 kraadi ning Lääne- ja Lõuna-Eestis kuni 14 kraadi.

Esmaspäeval (29.04) jõuab kõrgrõhkkond Läänemere äärde nii et ilm on kuiv, kuid näha on õhukest kõrget pilvevinet. Kirde- ja idatuul vaibub. Õhutemperatuur on öösel 0..5 kraadi, Virumaal langeb isegi kraad-paar alla nulli. Päeval on sooja 11..15 kraadi.

Teisipäev (30.04) jätkub kõrgrõhkkonna servas ja on valdavalt sajuta ilm. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..5 kraadi, madalamates kohtades võib alla nulli langeda. Meretuulega rannikul on kuni 7 kraadi, päeval aga 10..15 kraadi.