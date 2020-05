KAUNID FOTOD | Maarjamäe memoriaali õunapuud puhkesid õide

Koduaed on koht, kus põimuvad unistused, mälestused ja koduigatsus. Koduaia sümbolitena on sinna istutatud õunapuud, mille vahel looklevad jalgrajad ja seinal on kujutatud vaatamata kõigele ühte hoidvat mesilasperet (motiiv Juhan Liivi luuletusest "Ta lendab mesipuu poole", mida on viisistanud Miina Härma ja Peep Sarapik, esitletakse laulupidudel kui leina, vastupanu ja lootuse laulu).

22 000 mesilase figuuri sümboliseerivad hukkunud ohvreid (iga figuur on kunagi elanud mesilase mudel). Tseremooniaplats on ette nähtud mälestusürituste läbiviimiseks.