Kaugvastuvõtt jääb eriarstiabisse ka pärast eriolukorda

Kaugvastuvõtt toimub patsiendi ja tervishoiutöötaja vahel distantsilt ja selle läbiviimiseks kasutatakse telefoni-, video või veebivestluse võimalusi. Kui perearstiabis on patsiendiga telefoni või e-kirja teel suhtlemine osa tavapraktikast, siis eriarstiabis enne eriolukorda distantsilt vastuvõtte haigekassa poolt ei rahastatud ja seetõttu ka raviasutuste poolt patsiendile ei pakutud, teatas haigekassa pressiteate vahendusel.

Eriolukorras välja pakutud kaugvastuvõtu võimalust kasutati kahe ja poole kuu jooksul (16.03-31.05) väga aktiivselt: enam kui 30% kõigist ambulatoorsetest vastuvõttudest tehti kaugvastuvõtuna. Kokku toimus 213 800 kaugvastuvõttu, mille eest tasus haigekassa üle viie miljoni euro.

Haigekassal on plaanis kaugvastuvõttude rahastamist eriarstiabis jätkata ka nüüd pärast eriolukorda. „Paljudel juhtudel aitab kaugvastuvõtt säästa nii patsiendi kui ka arsti aega ja inimene saab vajaliku abi kätte kodust või kontorist lahkumata. Raviasutused saavad tänu kaugvastuvõtu võimalusele oma kõige väärtuslikumat ressurssi – tervishoiutöötaja aega - efektiivsemalt kasutada,“ märkis haigekassa innovatsioonijuht Kitty Kubo pressiteate vahendusel.

Haigekassale kaugvastuvõtud rahalist kokkuhoidu ei tähenda, sest kaugvastuvõtu hind on võrdsustatud kontaktvastuvõtuga.

Kubo sõnul peab kaugvastuvõtt olema ka sisu poolest võrdne kontaktvastuvõtuga, seda saab osutada vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene ja et konkreetse patsiendi jaoks on selline teenuseosutamise viis sobiv. „Juhtudel, kus patsiendile on vaja teha uuringuid ja läbivaatust ehk inimese tervisemuret reaalselt kohapeal näha ja hinnata, ei saa kaugvastuvõttu kasutada. Kaugvastuvõtu sobivuse igal konkreetsel juhul otsustab tervishoiutöötaja,“ lisas ta.

Iga kolmas eriarsti vastuvõtt toimus kaugvastuvõtu teel

Haigekassa andmetel toimus eriolukorras iga kolmas eriarsti vastuvõtt kaugteel. Enim kaugvastuvõtte tehti Tallinnas. Kõige aktiivsemalt kasutasid kaugvastuvõtte regionaal- ja keskhaiglad – Ida-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Pärnu Haigla.