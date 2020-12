Kauaoodatud kompromiss. Imre Sooäär esitas riigikogule abielureferendumi muudatusettepaneku

Sooäär kommenteerib, et muudatusettepanek on tehtud varuvariandina, kuna tema arvates pole referendumit üleüldse vaja. Ta toonitab, et on igal juhul praeguse küsimusega referendumi vastu, kuid kui muud võimalust üle ei jää, kui rahvahääletus ikkagi koalitsiooni poolt läbi surutakse, siis tema ettepaneku mõte on vähemasti selle küsimus ära muuta.Küsimus peab rahvasaadiku sõnul olema rahvast ühendav, mitte lõhestav. Ideaali kirjeldab Sooäär aga järgmiselt: „Kõige parem oleks see kompromiss eraldi eelnõuna riigikogus hääletusele panna.” Kuna abielule kaitse andmine ja kooselu toomine perekonnaseaduse alla oleks referendumil liiga keeruline ja detailne, et sellest saaks lihtsat jah-ei küsimust moodustada, saaks seda kompromissi ka tehniliselt ainult läbi eelnõu lahendada.

Küll aga on küsimus, mida Sooäär sooviks panna rahvahääletusele: „Kas kõik Eesti pered peaksid olema perekonnaseaduse kaitse all?”

Sooääre ettepanek muuta rahvahääletuse küsimust on ta sõnul pigem suundanäitav, et oleks selge, milline võiks eraldiseisev eelnõu olla. Ent sel on ka teine põhjus: et see takistaks abielureferendumi toetajate soovi referendum ühel või teisel viisil läbi suruda.

„Me kunagi ei tea, kuidas see mäng lõpeb. Alati on mingeid riukaid leitud. Kui valitsus tunneb end kindlalt, võib referendumi siduda riigikogus usaldushääletusega, nagu tegi paar korda ka Taavi Rõivase valitsus. Siis see võib ka läbi minna. Nii saab valitsus ühe ettepanekuga kõikidest muudatusettepanekutest üle sõita. Ent vastuseis on referendumile nii suur, et see võib valitsusele ka õnnetult lõppeda,” viitab Sooäär asjaolule, et usaldushääletusest võib kogemata saada umbusaldus valitsusele.

Kas Sooääre kompromissil on ka võimalust eraldi eelnõuna riigikokku jõuda? Rahvasaadik sõnab, et on suhelnud näost-näkku paljude riigikogu saadikutega ning pole kelleltki kuulnud oma ettepanekule vastumeelsust. „Isegi mõned EKRE liikmed väljastpoolt riigikogu möönavad, et mingi kompromiss oleks hea mõte, kuid erakond lähtub kindlasti Helmede otsusest selle osas,” selgitab Sooäär. EKRE kompromissiga kindlasti ei nõustu, selles on ta veendunud.