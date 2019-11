Katuseraha saanud naiste varjupaikade liit asus Riina Solmani kaitsma

Solman ütles esmaspäeval Pelgulinna sünnitusmaja külastades, et "tihti aetakse sassi perevägivald ja peretüli, aga iga selline kokkupõrge, mis võib füüsiliseks üle kasvada, ei ole perevägivald" ning tõmbas selle avaldusega omale kaela pahameeletormi. Terve eilse päeva oma sõnavõttu siluda proovinud ministrit asusid toetama MTÜ Eesti Naiste Varjupaikade Liitu (ENVL) liikmed, kes selgitasid, et peretüli ja -vägivald on kaks eri asja. Näiteks ütles MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu psühholoog Ülle Kalvik, et perevägivalda iseloomustab süsteemsus: "Perevägivald oma loomult on selline, et pidevalt alandatakse. See käib pidevalt. Käib laste ees, käib teiste ees. Sellel ei ole lõppu, ei teki üldse vahepausi."

Samal ajal polnud ENVL-sse mitte kuuluvate Pärnu ja Saaremaa naiste tugikestuste esindajatel Solmani avalduse kaitseks mitte midagi öelda. Vastupidi, nende hinnangul said vägivallatsevad ministri sõnadest hoopis jõudu juurde ja vägivalla all kannataja on said taas kinnitust oma eelarvamusele ja kogemustele, et ta on kaitseta ning teda ei usuta.

Avaldame pöördumise täismahus:

"Rahvastikuminister on mõistnud perevägivalla ja peretüli eristamise vajalikkust. Meil on väga kahju, et selle eest on ta sattunud rünnakute objektiks. Loomulikult on igasugune vägivald taunitav. Lisaks hukkamõistule on aga oluline ka lahenduste pakkumine. Sellele Riina Solman ka keskendus