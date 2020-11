Katri Raiki asemel saaks riigikogus võimaluse praegune kultuuriministeeriumi töötaja

Raiki esimene asendusliige riigikogus on tema järel Ida-Virumaal mullustel valimistel sotsidest teise tulemuse teinud Eduard Odinets, kes praegu töötab kultuuriministeeriumi finantsosakonnas välisvahendite juhina.

Odinets on küll kunagi olnud pikaajaline sotsiaaldemokraatide liige, kuid lahkus parteist 2009. aastal. Siiski on ta peale parteist lahkumist neljal korral sotside nimekirjas kandideerinud - kahel korral kohalike omavalitsuste valimistel ja kahel korral riigikogu valimistel.

Huvitav teada: Odinetsa loobumise korral võib sotside fraktsioon kahaneda

Delfi proovis Odinetsa telefonitsi ka tabada, et uurida, kas ta oleks valmis riigikokku minema, kuid artikli ilmumise ajaks see ei õnnestunud. Ehkki Katri Raik ütles Delfile, et on Odonetsiga vestelnud ja tema teada oleks viimane valmis riigikokku minema, vaatasime igaks petteks ka edasi, kellest võiks saada sotside fraktsiooni liige, kui Odinets peaks otsustama kultuuriministeeriumis jätkamise kasuks.