Katri Raik Repsi kaasusest: tegemist on korruptsioonitunnustega looga

Et komisjoni selle ja järgmise nädala istungi päevakorrad on juba kinnitatud, võib teema arutlusele tulla aga alles detsembris. Samas ei ole Raiki sõnul välistatud komisjoni erakorraline istung, mille saab ta ise kokku kutsuda.

"Tegemist on korruptsioonitunnustega looga," ütles Raik Delfile, et komisjon peab muuhulgas arutama, kas kõrgetemaid riigiametnikke puudutavaid reegleid ja häid tavasid tuleb muuta. "Pean silmas ametiauto kasutamist. Töötajate teema on selgelt lubamatu," selgitas Raik.