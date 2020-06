Katri Raik relvalubade taotlemisest: äsja läksime lõdvendamise teed ja nüüd oleme traagilises olukorras

Politsei- ja piirivalveameti lääne prefekt Kaido Kõplas ütles täna ERR-ile, et et tema isikliku arvamuse järgi on praegune relvaloa taotlemise protsess liiga lihtne ning inimene, kes on kunagi kriminaalkorras tahtliku teo eest karistatud, ei peaks kunagi saama tulirelva. Praegune kord on selline, et kui isikul kehtivaid kriminaalkaristusi ei ole, siis on tal võimalus taotleda tulirelva.

Siseminister Mart Helme aga ei usu, et vastselt Lihula kandis aset leidnud traagilise juhtumi valguses tuleks rääkida relvaseaduse karmistamisest. Tema silmis on vaja selgeks teha pigem see, miks tollel isikul, kel on teadaolevalt olnud minevikus karistusega lõppenud intsident, üldse tänasel päeval relvaluba oli.

"Õige lähenemine on järgmine: on vaja selgus majja tuua, kes tollele isikule relva kätte andis, kui tal sellised intsidendid minevikus on," ütles Mart Helme eile Delfile.

Et eilne tragöödia peaks mõjutama kuidagi meie riigi lähenemist relva omamise ja käsitlemise seadusandlust, Helme ei arva.

"Meil on 4% inimesi Eestis minu andmetel, kes omavad relvi, kui ma ei eksi: enamjaolt kaitseliitlased ja jahimehed. Meil pole liiga palju relvi," märkis siseminister. "Küsimus on endiselt selles: miks oli tollel konkreetsel tulistajal relvaluba? Kes selle talle andis?"

PPA juht Elmar Vaher ütles eile "Aktuaalses kaameras", et tema hinnangul ei oleks pidanud 2017. aastal Lihula tulistajale relvaluba andma. "Kuigi seadus ei välistanud mitteandmist, aga samas seadus ütleb, et tuleb hinnata tema eluviisi. Paraku 2017 jäi politsei poolt see hinnang andmata ja relvaluba anti ilmselt ikkagi kergekäeliselt," selgitas Vaher.