Katri Raik: praegu tuleb süüdistamise asemel saada viirus kogu Eestis kontrolli alla

"Siinkohal meenub rahvatarkus: "Aga kui ma vaid oleks ette sama tark kui minu naine tagantjärele."," tsiteeris Raik, kes oli 2018. aasta novembrist mulluse aprillini Eesti siseminister.

"Enne 12. märtsi elasime kõik selle teadmisega, mis meil oli. Siseminister Mart Helme näiteks soovitas kasutada hanerasva ja villaseid sokke. Kui siseminister arvanuks toona teisiti kui tema väljaütlemised peegeldavad, võinuks ta ju valitsuse tasemel sekkuda," selgitas Katri Raik.

Raik ei leia, et praegu oleks aeg otsida süüdlast. "Praegu ei ole aeg arutada, kes on süüdi. Püüame nüüd ühiste jõupingutustega saada viiruse Saaremaal ja kogu Eestis kontrolli alla."

Saaremaal Kuressaares toimus märtsi alguses võrkpalliturniir, kus lisaks Saaremaa võistkonnale osalesid sportlased Milanost. Toona lubasid nii terviseamet kui Saaremaa vald üritusel toimuda. Kuigi võrreldes ülejäänud Eestiga on Saaremaal palju koroonaviirusesse nakatunuid, on terviseamet öelnud, et haiguskolle jõudis sinna mitme liini kaudu.

