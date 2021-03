Katri Raik: Narva koroonanäitajad on 100 korda hullemad kui aasta tagasi, koledama saanuks õige kommunikatsiooniga ära hoida

Narva haigla kommunikatsioonispetsialist Jevgenia Parv avalikustas, et haigla Covid-osakonnas viibivad varem vaktsiinist keeldunud vanurid, kes on nüüd raskelt haiged. Raigi sõnul on ka Narva haigla personali hulgas palju vaktsineerimata töötajaid, sest vaktsiiniskepsis on üldine ja iseloomustab Ida-Virumaa regiooni. „Erinevad signaalid meedias Pfizeri ja Astra Zeneca kohta viivad selleni, et inimesed ootavad midagi kolmandat.”

Raik lisas aga, et olukord on paremaks läinud, sest kohalikele perearstidele on tehtud teavitustööd vaktsiinide kohta ning nüüd on arstide hulgas vähem skeptikuid. „Aga neid tuleb ka mõista ja neile infot jagada, ühtki küsimust ei tohi alavääristada. Näiteks, kas vaktsineerimisele järgneval päeval tohib juua alkoholi.”