Katri Raik lahkub riigikogust, asendusliikmeks saab Eduard Odinets

Raik kommenteerib, et erakonnast täna-homme ta välja ei astu, kuid järgmistele kohalikele omavalimistele läheb tõenäoliselt koos keskerakondlastega - kas siis ühises valimisliidus või muus formaadis. Ameti pani Raik riigikogus maha, et saada Narva linnapeaks.

Novembris panid Katri Raiki valimisliit Meie Narva ja Narva keskerakondlased seljad kokku ning võtsid maha eelmise linnavõimu. Linnapead Aleksei Jevgrafovi umbusaldati. Sealtmaalt on linn aga sumbunud võimuvaakumisse ning Raik on oodanud, et töö linnavolikogus taastuks ja toimuks hääletus uue võimu kinnistamiseks. Homme vastav hääletus ka toimub.

Narva keskerakondlaste esindaja, endine meer Tarmo Tammiste kommenteerib: "Arvan, et kõik läheb õnneks."

Nii nendib ka Raik, et Jevgrafovi seltskonna viimane ponnistus läks vett vedama. "Juhtus see, et endine volikogu esimees teatas, et tal on poogen, mis edasi saab. Sisuliselt andis alla. Tema oli põhiläbirääkija, otsis veel oma fraktsioonile volikogust toetust," kirjeldab Raik.

Endine linnavõim, mis aastaid tagasi tüliga ja in corpore Keskerakonnast lahkus ning moodustas oma Narva linnavolikogus oma fraktsiooni Kodulinn Narva, proovis kriitikute sõnul Yana Toomi (KE) egiidi all parteisse tagasi pääseda ja nii uuesti Narvat valitsema pürgida.

Yana Toom tõmbab aga nende kahe asja vahele piiri ja ütleb, et päris nii olukord ei ole. "Matemaatika näitab, et ilmselt valitakse Raik Narva linnapeaks ja soovin edu talle," ütleb Toom. Ta lisab: "Aga ma ei pea õigeks, et Jevgrafov jääb opositsiooni."

Ideaalis võiks Toomi hinnangul Narvas võimul olla nii Raiki ja Tammiste koalitsioon ning nendega koos ka Jevgrafovi seltskond. "Pärast umbusaldamist ütles ka Raik ETV plussile, et tema meelest võiks Jevgrafov - tugev majandusinimene - olla Narvas abilinnapea," kommenteerib Toom. Kas Jevgrafov ja tema kaasvõitlejad aga võetakse Keskerakonna liikmeteks vastu, on Toomi sõnul Keskerakonna siseasi otsustada ja pole salaplaan ringiga tagasi linna valitsema saada.

Katri Raiki asendusliikmeks saab riigikogus Ida-Virumaal kandideerinud sotsiaaldemokraat Eduard Odinets, kes on erakonnas aktiivne olnud Ida-Virumaa ja LGBT teemadel. Praegu töötab Odinets kultuuriministeeriumi välisvahendite juhina. Odinets on 1996. aastast Kohtla-Järve linnavolikogu liige.