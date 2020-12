Katri Raik jääb pika ninaga? Keskerakond taastas oma juhtrolli Narvas

Selline areng seab kahtluse alla vajaduse luua Narvas uus koalitsioon riigikogu sotsiaaldemokraadist liikme Katri Raigi juhitud Meie Narva ja senise Keskerakonna fraktsiooni vahel. Raik oleks olnud uue koalitsiooni linnapeakandidaat, vahendab ERR.

"Reedel, 11. detsembril võeti Aleksei Jevgrafov koos oma meeskonnaga Keskerakonna liikmeks piirkonna otsusega. Piirkonna otsus läheb nüüd erakonna juhatuse lauale. Ma arvan, et sellist pööret sündmustes ei oodanud keegi," ütles Yana Toom.

ERR-i andmeil ei esitanud avaldust Keskerakonda astumiseks fraktsioonist Kodulinn Narva ainult Larissa Olenina ja Aleksei Mägi.

Nüüd läheb Keskerakond Narvas valimistele tõenäoliselt oma ühtse nimekirjaga.

Keskerkonna fraktsioonil on 31-liikmelises Narva volikogus praegu üheksa liiget, Kodulinn Narval 14 liiget, Meie Narval seitse liiget, keskerakondlane Mihhail Stalnuhhin ei kuulu ühtegi fraktsiooni.

Katri Raik sõnas Delfile, et Narvas on praegu välja selgitamisel, kes on kõige kangem keskerakondlane. "Aga seda olukorras, kus 12 fraktsiooni Kodulinn Narva liiget, kes ka enne Keskerakonna kaubamärki kasutanud, ei ole veel erakonda vastu võetud. Seega Yana Toom kiirustab, kui kuulutab Aleksei Jevgrafovi taas linnapeaks. Vastu saab võtta ju ainult Keskerakonna juhatus, mis ei ole toimunud."

Raik lisas, et nii volikogu esimees kui ka linnapea valitakse volikogus salajase hääletamise teel. "Kahjuks on volikogu aseesimees valimisi juba kaks korda edasi lükanud. Praeguse seisuga peaks toimuma 30.12. Kriisiolukorras on edasilükkamine ülimalt vastutustundetu."