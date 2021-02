Katri Raik astub sotsiaaldemokraatide aseesimehe, juhatuse liikme ja Ida-Viru piirkonna juhi kohalt tagasi

Katri Raik teatas avalduses erakonnale: "Soovin alates 8. veebruarist 2021 tagasi astuda erakonna aseesimehe ja juhatuse liikme ning Ida-Viru osakonna juhi kohalt. Minu töökohustused Narva linnapeana ei võimalda muid aeganõudvaid initsiatiive."

Katri Raik kommenteeris, et töö Narva linnapeana ei võimalda tal Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhtimisega tegeleda. "Mul lihtsalt ei jagu selleks aega," tõdes Raik. "Ma ei jõua erakonna koosolekutelegi."

Raik sõnas, et Narva on sensitiivne linn ja seega nõuab koostööd kõigi erakondadega.

Raik ei ole siiski veel lõplikult otsustanud, kas astub ka Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast välja. Ta ütles, et see sõltub kohalike valimiste nimekirjade moodustamisest – kellega eesolevatel valimistel kandideerib. Raik nentis, et valimisliiduga "Meie Narva" ainuüksi kandideerimine ei ole mõttekas. "Minu erakond on Narva," lausus ta.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna peasekretär Rannar Vassiljev ütles, et Raigi tagasiastumine ei tulnud üllatusena. Ta kinnitas, et sotsiaaldemokraadid jätkavad edaspidi kolme aseesimehega ja seetõttu on ka juhatus edaspidi ühe liikme võrra väiksem.

Alles hiljuti jäid sotsid ühest Tallinna häältemagnetist Rainer Vakrast ilma, kes sai sooja koha Tallinna Soojuses. Hea koha eest hakkab Vakra teenima 4500 eurot kuus, lisaks tähendas see tõsiasja, et Vakra pühkis sotside tolmu jalgelt.