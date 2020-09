Katkised roided ja põrn: pikaajaline endine vang Vello Soe sai viis aastat tingimisi

TV3 dokumentaalsarjas "Kinni" oma vanglapäevadest rääkinud Vello Soele (56) mõisteti täna viis aastat tingimisi vangistust.

Möödunud aasta aprillis läks Soe kaklema oma akna all urineerinud mehega.

"Minu köögiaken on kohe paarkümmend meetrit poest, üks tuli urineerima sinna alla" kirjeldas Soe Delfile aastatagust vahejuhtumit. "Tegin viisakalt märkuse, et mul on ka alaealised lapsed korteris".

Järgnes ebatsensuurne sõnavahetus ning mõned hetked hiljem kaklesid mehed väljas. Soe sõnul ründas kannatanu teda kohe alguses noaga, mille järel haaras Soe maast rauast eseme ning lõi meest korduvalt rindkeresse.

Nuga? Isetehtud heitevasar?

Peksmine päädis kannatanule põrnavigastuse ning katkiste roietega.

Kohtu sõnul ründas Vello Soe kannatanut isetehtud heitevasaraga. Soe sõnul on see liialdus. "Mingi suurem roostes polt, mutter küljes," kirjeldas Soe relva. "Tahtsin võtta kivi, aga kuna kivi oli kaugemal ja see reaktsioon oli nii kiire toorkord, rabasin selle, mis esimesena kätte juhtus."

Soe sõnul tuli kannatanu temale kallale ning tegu oli enesekaitsega.

Prokurör Kelly Kruusimägi hinnangul ei leidnud kohtueelses menetluses kinnitust tõik, et Soed oleks noaga rünnatud. Samas tõdes Kruusimägi, et kohtuotsuse tagamaadest saab täpsema ülevaate kuu lõpus valmivast motiveeritud otsusest.

Kruusimägi sõnul tuvastati kohtueelses menetluses, et peksmisele eelnenud sõnavahetus oli ebatsensuurne mõlemalt poolt, pärast mida otsustasid mehed “väljas kohtuda ja olukorra ära lahendada”.



Soe plaanib otsuse edasi kaevata

Kohus määras Vello Soele täna viieaastase tingimisi vangistuse. See tähendab, et kui Soe järgmise viie aasta jooksul seadusega ei põrku, ei pea ta reaalselt vangi minema. Soe peab hüvitama kohtukulud rohkem kui 2000 euro ulatuses.

Soe lubas kohtusaalis otsuse edasi kaevata.

Soe rääkis Delfile, mida ta pärast 2003. aastal vangist välja saamist teinud on. "Igapäevaselt, tihti puhkepäevata tööl, peret on vaja kasvatada," rääkis Soe. "Igasuguseid ehteid teen ka, puidust, metallist, koon isegi".

Vello Soe on varem meedias rääkinud vanglas veedetud aegadest. Mees on kinni istunud nii Rummus, Ämaris, Tallinna vanglas kui Patareis. Veel jaanuaris andis mees Õhtulehele intervjuu, kus rääkis, et on kriminaalse eluga lõppearve teinud.