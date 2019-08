Kasvas Keskerakonna ning kahanes Reformierakonna toetus

36,1% inimeste toetusega Reformierakond jätkab küll ülekaaluka liidrina, kuid nädal tagasi avaldatud tulemustega võrreldes on nende toetus 1,3% madalam. Teisel kohal on Keskerakond (20,3%), kelle reiting on samal ajal paranenud 1,1% võrra.

Kolmandal kohal on uuringus konservatiivne rahvaerakond (15,7%), kelle reiting nädalaga muutunud ei ole. Esikolmikule järgnevad sotsid (10,4%) ja Isamaa (8%).

Hoolimata viimase nädala trendidest ületab opositsiooni toetus jätkuvalt koalitsiooni oma. Opositsioonierakondi toetab kokku 46,5% küsitletutest ning koalitsioonierakondi 44% küsitlusele vastanutest.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 22. juulist 19. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on keskendutud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.