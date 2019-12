Kasutusloata eramajade arvu Tartus ei paista Emajõelinna meer ka ise teadvat

Pressikonverentsil küll rõhutati, et ümberehituse asjaolud polnud traagilise Ihastes juhtunud tulekahju põhjuseks.

Päästeameti esindaja Margo Klaos märkis, et statistika tuleohtlike majade kohta on kohalikul omavalitsusel. "Päästeamet on asjaga seotud vaid menetluse kaudu," sõnas Klaos. Et meer Klaas ei öelnud, palju kasutusloata elamuid Tartus on, pole avalikkusele selge, kui suure probleemiga tegemist on.

10. detsembril vastu 11. detsembrit süttis Tartus Vana-Ihastes eramu, mille tulekahju tõttu hukkusid kaks täiskasvanut ning nende kolm last. Majal polnud kasutusluba ning tegemist oli ümberehitatud suvilaga. Kas maja vastas ohutusnõuetele või mitte, pole veel selge.