Kasulik reisiinfo: praegused võimalused reisida tagasi Euroopasse

Väljaspool Euroopat viibivatel turistidel soovitame tulla esimesel võimalusel Euroopasse – siit on lihtsam leida transport koju Eestisse ja ka välisministeeriumil lihtsam aidata hädaolukordi lahendada, teatab välisministeerium. Vastasel korral peaks valmistuma asukohariigis pikemalt olema, kuna lennuvõimalused üha vähenevad.

Need, kes lendavad Eestisse tagasi Helsingi kaudu, peaksid olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapilet) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti. Hoolimata Soome valitsuse poolt kehtestatud uutest piiriületusjuhistest, mis hakkavad kehtima pühapäeva südaööst, saavad Eesti kodanikud ja alalised elanikud endiselt tulla Soome kaudu koju tagasi. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib inimene minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale.

Lisaks eile, 19. märtsil välja kuulutatud võimalustele ja veel toimuvatele tavalendudele toimuvad lähipäevadel järgmised lisalennud:

· 21., 22., 24. ja 25. märtsil toimuvad Air Balticu erilennud Londonist Gatwicki lennujaamast Riiga. Pileti broneerimiseks palun helistada: +371 67207771. Lisainfo: https://www.airbaltic.com/et/airbaltic-lisab-lennuliine-et-tuua-tagasi-koju-baltimaade-elanikud

· Pühapäeval, 22. märtsil kl 17.40 on plaanis Air Balticu erilend Abu Dhabist Riiga. Täpsem info järgneb.

· Esmaspäeval, 23. märtsil toimub Saksamaa organiseeritud tšarterlend Argentinast Buenos Airesest Frankfurti; huvist peaks viivitamatult teada andma: +372 5301 9999.

· Esmaspäeval, 23. märtsil toimub Air Balticu erilend Tbilisist Riiga. Pileti broneerimiseks palun helistada: +371 67207771.