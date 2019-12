Kasulik info: vaata, milline on aastavahetusel Tallinnas ühistranspordi sõidugraafik

"Oluline on tähele panna, et liiklus südalinnas avatakse peale suurt aastavahetuse kontserti vastavalt politseilt tulnud korraldustele, kelle ülesanne on tagada inimeste turvalisus," selgitas Tallinna Linnatranspordi bussiliiklusteenistuse juht Meelis Tartu. "Alles liikluse avamise järel saame asuda ühistransporti taastama, kuid arvestame juba ette keeruliste oludega Vabaduse väljaku piirkonnas."

Ühtlasi kutsus ta üles uusaastaööl ühistransporti kasutades varuma kannatust, sest on selge, et graafikutest kinnipidamine on suure hulga inimeste tõttu väga keeruline. “Püüame enda poolt teha parima, et kõik pidustustel osalejad kiiresti ja turvaliselt koju jõuaksid.”

Uusaasta ööl saab veebilehelt www.transport.tallinn.ee reaalajas näha ühistranspordi sõidukite paiknemist linnas, selleks tuleb vasakust menüüst valida "Veebikaart" ning peatustele lisaks aktiveerida ka sõidukite kuvamise võimalus ("Näita sõidukeid").

Täiendavad väljumised peale keskööd:

Trammiliin 1 Hobujaama peatusest Kopli suunal kell 01.00, 02.00, 03.00 ning Kadrioru suunal kell 00.45, 01.45 ja 02.45.

Trammiliin 4 Hobujaama peatusest Pärnu maantee suunal kell 01.00, 02.00, 03.00 ning Lennujaama suunal kell 00.30, 01.30 ja 02.30.

Trollibussiliin 1 Tõnismägi peatusest kell 00:45, 01.15, 01.45, 02.15 ja 2.45 ning liini teisest otsast kell 00:20, 00.50, 01.20, 01.50 ja 02.20.

Trollibussiliin 3 Tõnismägi peatusest öösel kell 01.00, 1.30, 02.00, 2.30 ja 03.00 ning liini teisest otsast kell 00.35, 01.05, 01.35, 02.05 ja 02.35.

Bussiliin 1A kesklinnast kell 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 ja 03.00 ja liini teisest otsast kell 01.30, 02.00, 02.30, 03.00 ja 03.30.