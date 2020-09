Kasulaste väärkohtlemise eest süüdi mõistetud Malle Kobin "Kuuuurijas": kõik need lapsed on valetanud

24. augustil mõistis Pärnu maakohus endise aasta ema ja kasuperede liidu juhi Malle Kobina neljaks ja pooleks aastaks vangi kasulaste käe ja jalaga löömise, mitmeks päevaks luku taha panemise ja ühe koha peal seisma sundimise eest. Kobin ei tunnistanud end süüdi, kuid kohtunik leidis, et tema ütlused olid vastuolus teiste tõenditega ning ennast õigustavad.

Täna kirjutas Eesti Päevaleht, et Kobin kavatseb kohtuotsuse edasi kaevata.

2013. aastal aasta ema tiitliga pärjatud Kobin, kes on nüüd süüdi mõistetud viie kasulapse väärkohtlemises, on olnud kasuema 18 lapsele. Tal on viis lihast last. “Kõige noorem tütar on elektroonikainsener Austrias, noorem poeg on sõjaväelane, kaks poega on IT-mehed ja üks poeg, kes oli Eestis julgestuspolitseinik, läks ära Austraaliasse, kus ta on ehitaja,” rääkis Kobin.

Kasulaste väärkohtlemise süüdistusi on Kobin meedias vaid lühidalt kommenteerinud, kuid tegi seda nüüd Katrin Lustile antud intervjuus pikemalt.

Kobina sõnul on need viis kasulast väga keerulise taustaga ja tema kohta esitatud süüdistused ei vasta tõele. “Nendest viiest lapsest kolm on väga vasakul. Üks nendest on Viru vanglas ja kaks Tapa erikoolis,” tõi ta välja.

“See poiss, kes on Viru vanglas, oli minu juures ligi poolteist aastat. Temal oli väga raske kuritegu kaelas. Kui ta tuli, oli ta 14-aastane,” rääkis Kobin.

Küsimusele, miks ta lapse võttis, vastas Kobin, et talle pakutakse lapsi. “Kui kusagil ajalehes kirjutatakse, et mina valin teadlikult puudega lapsi, et siis võimalikult palju raha saada, siis ma ei ole kunagi valinud mitte ühtegi kasulast. Neid kõiki on mulle pakutud. Ja kui rääkida viimasest viiest, siis mind on lausa pehmeks räägitud, et ma nad võtaksin.”

Kobin märkis, et ta sai poisiga hakkama, aga poiss tahtis olla ainus laps peres. Lust tõi välja, et üks Kobina kohta ütlusi andnud poistest, kes istub täna kinnipidamisasutuses, on tõesti rääkinud ametnikele, et ta tahaks endale teist kasuperet, kus poleks rohkem puuetega lapsi ja kus teda niipalju ei kamandata. Poiss tõi näiteks, et Kobin käsib tal iga päev oma riided kappi panna. Aga omaenda kodus omaenda vanemate juures ei pidanud ta seda näiteks mitte kunagi tegema.