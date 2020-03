Kas viirus võib levida ka põhjavees? Terviseamet: praegu pole põhjust seda arvata

Keskkonnauuringute Keskuse OÜ küsis terviseametilt, ega nemad juhuslikult ei peaks oma tegevust koroonaviiruse leviku tõttu ajutiselt peatama.

Nimelt teostab keskus Eestis põhjavee seiret, mille raames mõõdetakse veetaset puurkaevudes ning võetakse veeproove. "Seoses COVID-19 viiruse levikuga tekkis meil küsimus, kas nimetatud tegevuse käigus on oht viirusega saastada põhjavett?" uuris kvaliteedijuht Urmas Muinasmaa terviseametilt.

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Lauri Liepkalns andis vastuseks põhjaliku arutluse, milles peitub ka ameti hinnang: põhjavee seirekaevudest analüüside võtmist võiks jätkata.

Otsus tugineb Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tehnilisele lühikokkuvõttele, kus on leitud, et kuigi viiruse mõningane püsivus joogivees on võimalik, puuduvad praegu tõendid selle kohta, et koronaviirused esineksid pinna- või põhjavees või leviksid saastunud joogivee kaudu.

Seejuures märgib Liepkalns enne seisukohani jõudmist, et uue koroonaviiruse SARS-CoV-2 säilivus väliskeskkonnas pole hetkel täpsustatud.

"Teiste koroonaviiruste keskkonnastabiilsust hindavate uuringute kohaselt võib viirus säilida erinevatel pindadel soodsatel tingimustel (6-8°C ja niiskus) kuni 9 päeva. Samas on võimalik viirust pindadelt tõhusate puhastamisviiside ja puhastusvahenditega eemaldada," lisas ta.

Samuti märgib ta, et kuigi koroonaviirused levivad enamikel juhtudel piisknakkusena ja kontakti kaudu, ei ole välistatud ka muid levimisviise.