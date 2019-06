Kas USA president Donald Trump tuleb järgmisel aastal Eestisse?

Delfini on jõudnud info, et järgmise aasta Kolme mere tippkohtumine peetakse Tallinnas ja kuuldavasti käib töö ka selle nimel, et foorumist võtaks USA esindajana osa president Donald Trump isiklikult.

Presidendi kantselei pressiesindaja Mailin Aasmäe kinnitas Delfile, et tippkohtumine valitsuse toetusel tõesti tuleval aastal Eestis toimub. "Kuna tegemist on presidentide tasemel kohtumisega, siis tippkohtumise korraldamise jäme ots saab olema presidendi kantselei käes, aga seda kindlasti koostöös teiste asjassepuutuvate ministeeriumide ja ametitega," lisas ta. "Ärifoorumi korraldamise raskuskese jääb suure tõenäosusega välisministeeriumile ja majandus- ning kommunikatsiooniministeeriumile."

Aasmäe lisas, et tavaliselt on tippkohtumisel osalenud ka kõrge Ameerika Ühendriikide esindaja (Ameerika ja Saksamaa on kaks vaatlejariiki), aga kes see täpselt olema saab, sellest on täna veel vara rääkida.

Trump osales Kolme mere tippkohtumisel 2017. aastal, mil see toimus juuli alguses Poolas Varssavis. Arutati energiateemasid, Atlandi-ülest koostööd ning julgeolekuküsimusi regioonis.

Oma sõnavõtus riigipeade arutelul keskendus president Kersti Kaljulaid toona küberjulgeoleku olulisusele. Ta rõhutas, et kuigi kõikidel riikidel on oma huvid, oleme me siiski üksteisega seotud ja seda sõltumata riikide suurusest.

Mullu septembris toimus üritus Rumeenias Bukarestis, siis Trump ei osalenud, küll aga saatis oma tervituse. Tänavu juunis peeti foorum Sloveenias Ljubljanas. Sedapuhku esindas Ühendriike energeetikaminister Rick Perry.