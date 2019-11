Kas üks minister valetas või tõmbus tagasi, et teine saaks jätkata? Aeg pehmendas oma laupäevaseid väiteid PRIA volituste osas

Järvik teatas seejärel, et Aegi väide on absurd. "Piinlik on lugeda selliseid asju." Millegipärast hakkas ta Aegi ütlemiste kohta ka meediat süüdistama, ähvardades meediat Aegi väidete pärast kohtusse anda. Riigikogu liige Moonika Helme aga nõudis Raivo Aegilt valetamise eest tagasiastumist.

Täna ütles Martin Helme, et tema teada on Aeg peale neid väljaütlemisi selgitanud, et teda on meedias valesti mõistetud. Meediale pole Aeg sellest sõnakestki öelnud. Samuti tühistas Martin Helme Moonika Helme Aegi suunas esitatud tagasiastumisnõude.

Delfile ütles Raivo Aeg täna, et on tõepoolest Järvikuga telefoni teel vestelnud ja muutis selgelt oma suhtumist Järviku "nõudmiste" kohta.

"Ma ütlesingi (Järvikule), et see, kui me vestlesime - minule jäi väga selge arusaamine, et Mart Järvik eeldas, et PRIA-l on kohtunõude esitamiseks vaja ministri volitust."

"Toimus suuline vestlus. Selle käigus sain mina küll aru, et Mart Järviku seisukoht oli see, et kohtus esindamiseks peaks PRIA-l olema volitus. Seda ma ütlesin meedias," väitis Aeg nüüd. Mingist nõudmisest pole seekord juttugi.

Aeg ja Järvik pühapäeval.