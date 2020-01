Kas TÜ kliinikumis algab suur koondamislaine? Priit Eelmäe kinnitab, et tegu on väärinfoga

Kas umbusaldust avaldanud töötajatega on võimalik koostööd jätkata?

Mina olen avatud ja valmis.

Eelmäe: muutused kliinikumi juhtimises on hädavajalikud

Mõni minut pärast intervjuud läkitas TÜ kliinikum asutuse positsioone avava teate.



„Pea terve eelmise aasta jooksul on koostöös kliinikumi ja ülikooli töötajatega ning Tartu Arstide Liiduga otsitud parimat lahendust selle väljatöötamiseks ja elluviimiseks. 13. detsembril tutvustati lõplikult väljatöötatud arstide erialase ja juhtimisalase karjäärimudelit kliinikumi nõukogus ja käidi sammhaaval läbi rakendamise ajakava. Nõukogu kiitis selle heaks. Enne seda arutati seda nõukogus korduvalt, samuti ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogus. 2. jaanuaril kinnitas kliinikumi juhatus uue personalipoliitika ning nimetatud mudelid,“ selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige ja ravijuht Andres Kotsar muudatuste pikka planeerimist täpsemalt.



Uuendus muudab juhi rolli tähtajaliseks sarnaselt teiste Tartu ülikooli, aga ka teiste Eesti ja Euroopa ülikoolihaiglate tippjuhtidega. „Seetõttu oleksid praeguse kava järgi 1. aprillist kliinikute juhtide ametikohad tähtajalised ning juhatus on korduvalt kinnitanud, et kõik senised juhid on oodatud kandideerima – kliinikumil on plaanis korraldada ennekõike sisekonkurss ametikohtade täitmiseks.



Seni on sarnane mudel toiminud osakonnajuhtide puhul, kus kliinikute juhid ise on määranud neid ametisse tähtajaliselt. Nagu nii meie kui ka teiste Eesti ja Euroopa ülikoolihaiglate kogemus näitab, annab selline mudel ja kindla sagedusega juhivahetus võimaluse kaasata uusi ideid ja hoida organisatsioon muutumisvalmina,“ lisas Priit Eelmäe.



„Muudatused, millega kliinikum alustas aasta algusest ja millega liigutakse edasi samm-sammult etappide kaupa, on eelduseks, et edukas ja elujõuline organisatsioon oleks konkurentsivõimeline ka muutuvas maailmas. See on pikaajaline protsess. Kui tahame olla Eesti meditsiini lipulaev ka aastate pärast, siis peame looma sellised karjäärivõimalused, mis innustaks ka nooremat põlvkonda ja samas oleks atraktiivne nii tänastele tipptegijatele kui ka arstiteekonda alustavatele kolleegidele,“ sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Eelmäe. Ta lisas, et kliinikumi asutajad ja nõukogu on kokku leppinud, et kliinikumi struktuur on kaasajastatud hiljemalt aastaks 2022.