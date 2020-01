Kas TÜ kliinikumis algab suur koondamislaine? Priit Eelmäe kinnitab, et tegu on väärinfoga

Kuusteistkümne kliiniku juhid avaldavad Priit Eelmäele umbusaldust ning heidavad ette, et nendega pole muudatusi arutatud. Kas on võimalik tõestada vastupidist?

Kliinikute juhid on protsessis kaasas olnud algusest saadik. Esmakordselt esinesin sel teemal juhatuse esimehena tööd alustanuna kaks päeva pärast ametisse astumist, samuti rääkisin sellest üks-ühele kliiniku juhtidega esimest korda arenguvestluseid tehes mullu veebruaris – märtsis. Seejärel alustas kevadel tööd kliinikumi ja ülikooli ühiskomisjon, mis seitsme kuu jooksul tegi põhjalikku tööd, selle jooksul konsulteeriti kliinikumi struktuuriüksuste juhtkondadega, teemat puudutati eraldi valdkondlikul meditsiinivaldkonna arenguseminaril, teemad arutati läbi ka mitu korda ülikooli kliinilise meditsiini instituudi nõukogus ning 4.12 kiideti see heaks. Samuti tehti korduvalt koostööd Tartu Arstide Liiduga, kes lõpptulemuse heaks kiitis. Viimati rääkisin 2020. algavast uuele mudelile üleminekust peetud kõigi juhtidega peetud 1-1 vestlustes mullu detsembri viimastel töönädalatel.

Miks praegune süsteem vajas muutmist? Miks ei saanud kliinikute juhid rahulikult oma ametil jätkata?

Kliinikumi ja selle üksuste juhtimine vajab kaasajastamist. Juhtimisülesannete tähtajalisus aitab juhtidel säilitada tugevat sidet erialase tööga ning teisalt toob kindla sagedusega juhivahetus kaasa uusi ideid ja hoiab organisatsiooni muutumisvalmina. Juhi roll ei saa olla eluaegne või pärandatav.

Praeguse kava järgi 1. aprillist oleksid kliinikute juhtide ametikohad tähtajalised ning juhatus on korduvalt kinnitanud, et kõik senised juhid on oodatud kandideerima. Uue juhtimis- ja karjäärimudeli eesmärk on eelkõige kliinikumi tugevamaks muutmine – et kliinikumi inimestel oleks selge pilt, milline on võimalus teha erialast karjääri ja missugused on ametikohtade pädevusnõuded, toetades nii arstide arengusoovi ning andes selge sihi tööelu planeerimiseks. Kliinikumi juhtimis- ja karjäärimudel kirjeldab selgemalt eri karjääriastmete sisu ja paneb paika teekonna, kuidas ühelt pädevusastmelt teisele areneda.

Milline on TÜ kliinikumi nõukogu seisukoht ja sisend muudatustele?

Nõukogu kiitis kava heaks.

Kas umbusaldust avaldanud töötajatega on võimalik koostööd jätkata?

Mina olen avatud ja valmis.