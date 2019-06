Kas Tallinna võiks kerkida India vabadusvõitluse legendaarse juhi Mahatma Gandhi kuju?

Karoliina Vasli toimetaja RUS

Mahatma Gandhi kujusid on ainuüksi Indias ohtralt. Siin üks stiilinäide. AFP

India suursaadik Eestis on Tallinna linnaisadele teinud ettepaneku rajada siia India vabadusvõitleja ja riigi asutaja Mahatma Gandhi kuju. Hetkel on see siiski küsitav.