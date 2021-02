Kas sel talvel veel suusatada saab? Lähiajaks lubatakse soojakraade

Ilmateenistuse veebruarikuu prognoosis kirjutatakse, et kuu viimases kolmandikus saame tõenäoliselt pehmet talveilma, aeg-ajalt sajab lund ja lörtsi.

Ameerika ilmaennustusportaal AccuWeather näitab see-eest, et homsest tõuseb temperatuur ülespoole nulli ja jääb sinna märtsi esimese nädalavahetuseni, mil termomeeter hakkab täpselt nulli näitama.

Venemaa ilmaportaal Gismeteo andmetel läheb samuti homsest alates ilm soojemaks, kuid miinuskraadid naasevad juba sel nädalavahetusel - laupäevaks lubab portaal -2, pühapäevaks -3 külmakraadi. Sealt edasi pendeldab näidik vahelduvalt paar kraadi siia-sinnapoole nulli.

Kuidas siis praegu tundub, kas suusad võib selleks talveks keldrisse tassida? "Ehk veel nii ikka ei ole," ütles sünoptik Taimi Paljak Delfile. "Soojaks läheb nüüd küll homsest alates, siis on kolm päeva põhiliselt sulailma. Aga pärast tuleb niisugune muutlik ilm – vahepeal tuleb miinuskraade, siis tuleb uuesti plussi. Miks ma veel loodan, et natuke suusatada veel ikka saab, on sellepärast, et tugevat vihma praegu tulla ei tohiks. See homne lume-lörtsi sadu ka, mis vihmaks üle läheb, peaks varsti lakkama."

"Kui rohkelt vihma ei tule, püsib lumi maas ja ehk siis need vahepealsed miinuskraadidega ilmad ikka annavad võimalust suusatada ka," võttis Paljak mõtte kokku. "Märtsi esimene kolmandik võib küll ka suhteliselt pehme tulla, aga pärastpoole on samuti variant, et läheb veel külmemaks ja tuleb miinuskraade ka."

"Võib-olla on see optimistlik pilt, aga päris porine aeg nüüd lõpuni käes ei tohiks olla," ütles Paljak lõpetuseks.

Nädal toob soojakraadid

Homme sajab Ilmateenistuse prognoosi kohaselt Lääne-Eestis lörtsi ja vihma, Ida-Eestis lörtsi ja lund. Tuleb ettevaatlik olla, sest teid võib katta jäide. Õhutemperatuur jääb päeval -8 kuni 3 kraadi vahele.

Kolmapäeval näitab termomeeter 1 kuni 5 soojakraadi. Kohati sajab vihma.

Neljapäeval võib samuti kohati vihma oodata, ilm on pilves selginemistega. Õhutemperatuur jääb vahemikku 2 kuni 7 soojakraadi.

Reedel tuleb enamasti pilves ilma, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal sadu ja pilved siiski hõrenevad. Õhutemperatuur jääb vahemikku 2 kuni 5 soojakraadi.