Kas Res Publicale edu toonud ettevõtja Tõnis Kons on Isamaa-sisese ühenduse Parempoolsed aju?

Erakonna Isamaa sisese ühenduse Parempoolsed üks allakirjutanutest ja algatajatest on ettevõtja Tõnis Kons. Kons oli erakonna Res Publica üks põhilisi ideolooge, organiseerijaid ja eestvedajaid. Teda peetakse Res Publica toonase edu peamiseks tagajaks.

Küsimus on, kas just Kons on Isamaa-sisese parempoolse rühmituse aju. Ühendus on deklareerinud, et nende eesmärk on seista "läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest". Mullu Äripäevas avaldatud essees nendib Kons, et näeme, kuidas globaalselt vahetub üks poliitiline tsükkel teise vastu. Ta rõhutas oma kirjutises, et Eesti peab läänelike väärtuste eest väljas olema nii kodus kui võõrsil.

Kons kirjutas toona Äripäevas, et parempoolne idee on poliitikas endiselt olemas, ent populistidel, kes kutsuvad end konservatiivideks, ei ole tavapärase parempoolse mõttemaailmaga ühiseid jooni.

Sama väitis ta ka mullu ERRile antud intervjuus, kus ütles, et EKRE väljaütlemistes ja tegevustes ei kajastu klassikaline parempoolne poliitika. Ta väidab, et populistel nii Eestis kui Euroopas laiemalt puudub reaalselt elluviidav programm. Kons ennustab, et populistid kas kaovad või peavad oma tegevust muutma, et sulanduda nn praktilisse poliitikasse.

Sarnast mõttekäiku on näha äsja loodud Isamaa-sisesel rühmitusel, kes enda sõnutsi koondab oma tegevusega kokku parempoolsed valijad ja aitab peatada populistlike ideede levikut ühiskonnas.

Varasemaid mõtteavaldusi ja ühenduse Parempoolsed paika pandud põhialuseid võrreldes ja arvesse võttes on võimalik, et just Tõnis Kons on ühenduse Parempoolsed peamine algataja ja aju. "Ma olen tõepoolest üks allakirjutanutest ja olen ka algatusrühma liige," ütles Kons Delfile.

Lisaks Tõnis Konsile kuuluvad ühendusse nimekamatest Isamaa liikmetest Siim Valmar Kiisler ja Mihhail Lotman.

Tõnis Kons oli erakonna Res Publica loomise üks peamisi organiseerijaid ja eestvedajaid. Ta oli ka Res Publica peasekretär 2003. aasta valimiste perioodil. Res Publica sai 2003. aasta riigikogu valimistel 24,6 protsenti häältest ja 28 kohta riigikogus.