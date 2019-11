Kas Peeter Helme vastase mässu Postimehes põhjustas geiabielu toetav arvamuslugu või apteegireformi suhtes kriitiline juhtkiri?

Väljaandega rääkinud ja anonüümseks jääda soovinud Postimehe töötaja sõnul sundis Helme arvamustoimetuse juhti tsenseerima geiabielu toetavat päevakommentaari. Allika sõnul märkis Helme, et Postimees ei ole ajaleht, mis geiabielu toetaks.

Päevakommentaar on samas žanr, milles ajakirjanikud väljendavad iseenda ja mitte ajalehe arvamust. Allika sõnul oli Helme seisukoht, et arvamustoimetus peaks avaldama üksnes artikleid, mis jagavad Postimehe kui terviku väljavaadet. See aga tähendaks otsest tsensuuri.

"Ajakirjandus põhineb usaldusel. Ajalehe suurim vara on lugejate veendumus, et arvamustoimetusel on vabadus tegeleda erinevate teemadega. Juba mõnda aga on Postimees olnud hädas sellega, et lugejate hinnangul ei ole leht enam kõikehõlmav ega sõltumatu," rääkis allikas ja lisas, et toimetus on teinud ränka tööd tõestamaks vastupidist. "Siiski oleme me praegu olukorras, kus peame tunnistama, et teatud teemade käsitlemine ja mõningate arvamuste avaldamine on Postimehes takistatud."

23. oktoobri juhtkirjaga "Juhtkiri: üheteistkümnenda tunni haagid" läks ajaleht Postimees avalikult konflikti enda suuromaniku ravimiärimees Margus Linnamäega, kellele kuulub ravimite hulgimüügifirma Magnum Medical ja apteegikett Apotheka.

Juhtkirjas nenditi, et viis kuud enne seaduses sätestatud üleminekuperioodi lõppu, mille järel tohivad apteegid kuuluda ainult proviisoritele, on ootamatult tekkinud võimalus, et reformi ei tulegi.

Delfile teadaolevalt kritiseeris Helme juhtkirja eest arvamustoimetuse juhti ja leidis, et lehes oli teisi olulisemaid teemasid. Apteegireformi tagasipööramise suhtes kriitilist juhtkirja võib selgelt pidada ka Postimehe püüdeks näidata näidata enda sõltumatust.