Kas on põhjust paanikaks? Viroloog Irja Lutsar selgitab, mis seis on koroonaviirusega Eestis

Lutsari sõnul olid eestimaalased juulis ära unustanud, et viirus on endiselt meiega, aga see ei tähenda, et praegu peaks nakatumisstatistikat vaadates ärev olema. Siiski soovitab Lutsar neil, kes kuuluvad riskirühma, rahvarohketest kohtadest hoiduda, aga samas mitte end koju lukku panna.

„See pole see aeg,” ütles ta, „ja viirus õues värskes õhus ilusa ilmaga eriti ei levi. Varsti oleme niikuinii sunnitud toas olema, praegu tuleb ilusaid ilmasid ära kasutada, seenele minna. Metsas viirust pole.”