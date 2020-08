Kas on põhjust paanikaks? Viroloog Irja Lutsar selgitab, mis seis on koroonaviirusega Eestis

Lutsar rõhutab, et tegemist on esialgsete andmetega ning tavaliselt teadusuuringute puhul nii esialgseid tulemusi välja ei anta, kuid ühiskondliku huvi tõttu avaldati selle uuringu tulemused varem. Siiski on lõplike järelduste tegemiseks selle uuringu põhjal vara. Käimas on juba järgmine uuring: KoroSero-EST-2, mille valimisse kuulub ligi 3500 inimest üle Eesti. Esimese uuringu valimis oli 1960 inimest Õismäelt ja Saaremaalt.

Uuringust selgus, et 80% koroonaviirusega kokkupuutunutest olid sümptomiteta. Lutsari sõnul ei ole teiste riikide sarnased uuringud nii kõrget protsenti tulemuseks saanud: hispaanlastest näiteks põdesid pooled inimesed koroonaviirust sümptomiteta. Aga Lutsar rõhutas, et seda 80% ei saa ka Eesti puhul lõpliku tõena võtta. Järgmise uuringu tulemused on tõele lähemal, kuivõrd on valim üle-eestiline.

Kui viimase kahe nädala jooksul on ööpäevas lisandunud keskmiselt 9 uut nakatunut ning uuringu järgi oli koroonaviiruse levimus kevadel Tallinnas 10 korda suurem ametlikust statistikast, siis kas seda võib praegu ka Tartu kohta eeldada? Lutsar ütles, et ei või. „Sest praegu testitakse Tartumaal hoolega, see pole päris see, mis toimus kevadel Tallinnas,” selgitas ta. „Kuna praegu testitakse rohkem, siis tõenäoliselt ei tule kümnekordset vahet.”

Kas see, et enamik inimesi põevad viiruse läbi sümptomiteta, on hea või halb? Lutsari sõnul tähendab see mõlemat. „Hea on see inimesele endale, aga halb on see, et kui sümptomitega haige on kodus või haiglas, siis asümptoomsed liiguvad ringi ja ei ole teada, kui suurt rolli nad haiguse levitamisel mängivad,” kirjeldas Lutsar. „Küll aga on leitud, et presümptomaatilised nakatavad teisi inimesi kaks päeva enne haigestumist.”