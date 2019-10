Kas minister Mart Järvik valetas listeeriaskandaali kohta? Reformierakond nõuab välja Järviku ja VTA kirjavahetuse

Täna varahommikul saatis Reformierakond pressiteate, kus öeldud, et riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Urmas Kruuse esitab teabenõude, et tutvuda maaeluministeeriumi ning veterinaar- ja toiduameti omavahelise listeeriajuhtumeid puudutava kirjavahetuse ning koosolekute protokollidega. Kruuse eesmärk on selgitada välja, kas minister on avalikkusele valetanud.

ERR vahendab, et Mart Järvik (EKRE) väitis hiljuti avalikkusele, et ta kuulis M.V. Wooli kalatehase listeeriapuhangust esimest korda augustis. ETV saade "Pealtnägija" tõi välja, et minister Järviku jutus on tõsiseid vastuolusid. Nimelt saatis minister juba juulis Veterinaar ja Toiduametile põhjaliku kirja, kus pärib muuhulgas aru, miks on M.V.Wooli tehase suhtes võetud kasutusele karmid listeeriavastased meetmed.

8. oktoobril ütles maaeluminister Mart Järvik ETV "Esimeses stuudios", et sai avalikkust raputanud listeeriapuhangust teada alles augustis. "Rohkemat ma ei tea, ma olen õnnelik, et sellest mulle teatati, sest kui märtsikuus alanud case käis augustikuuni, siis mina kuulsin sellest asjast esimest korda üldse. Minul see info puudus, ja millegipärast seda infot edasi ei antud," ütles Järvik siis.

Helme: minister Järvik ei valeta

Teema kerkis üles ka eilsel valitsuse pressikonverentsil. ERRi ajakirjanik Johannes Tralla uuris, kas Vabariigi Valitsusel on selliste hämavate või valetavate ministritega (viitas Kingole - toim) topeltstandardid või on peagi oodata ka Järviku tagasiastumist.