Kas lörtsi jätkub nüüd pikemaks? Sünoptik vastab

Paljaku sõnul jõuab veel enne tulevat nädalavahetust korraks soojemaks minna. Nädalavahetusel jõuavad taas ööseks kohale külmakraadid ning järgmisel nädalal muutub ilm jälle veidi soojemaks.

"Tänane päev toob lörtsi juurde ning ööks langevad temperatuurid nulli," ütles Paljak.

Homne päev tuleb samuti jahedapoolne, aga sajuhooge enam eriti ei esine. Tuul jääb nõrgemaks.

Öö vastu kolmapäeva on veel miinuskraade.

Siis aga hakkab ilm soojemaks minema – Lääne-Eesti temperatuurid ei lange enam alla nulli, kolmapäeva päev toob üle Eesti soojema õhumassi ja vihma.

Neljapäeval ja reedel võib tulla soojakraade päeval üle kümne, öö on samuti plusskraadidega.

Nädalavahetusel läheb ilm taas kargemaks - laupäeva ööl vastu pühapäeva võib oodata öökülma.

"Aga uus nädal toob taas soojema õhumassi, seega see [praegune ilm] ei ole veel püsiv külmenemine," ütles Paljak. "Lähiajal käib veel lainetena."

Politsei tuletab meelde: viimane aeg on otsida üles helkur

Pimedat aega on iga päevaga järjest enam, mistõttu tuletab politsei meelde, et jalakäija peab enda nähtavaks tegemiseks kandma helkurit või valgusallikat.

"Igal aastal juhtub mitmeid traagilisi õnnetusi, sest helkurita jalakäija ei ole autojuhile õigeaegselt nähtav, "sedastas politsei "Kuna valget aega on ööpäevas järjest vähem, on viimane aeg otsida välja helkurid."

PPA juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul päästab helkur elusid, kuid mitte siis, kui see on kotis, taskus või kinnitatud nõnda, et see pole sõidukijuhile nähtav. „Helkur on küll odav, kuid väga efektiivne vahend enda nähtavaks tegemiseks ning sõidukijuhid on väga tänulikud, kui märkavad tee ääres kõndivat jalakäijat juba kaugelt. Kõige turvalisem on pimedal ajal liikuda nagu särav jõulukuusk, siis on kindel, et oled teistele liiklejatele nähtav,“ rääkis Loigo.

Möödunud aasta 1. oktoobrist kuni käesoleva aasta 31. märtsini ehk pimedatel kuudel hukkus õnnetustes üheksa ja sai vigastada 180 jalakäijat. Käesoleva aasta oktoobri algusest on jalakäijate osalusel juhtunud 12 liiklusõnnetust, milles on vigastada saanud 14 inimest.