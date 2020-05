Kas leebemad reeglid ja helgem statistika võivad meile karuteene osutada ja nakatunute arv hakkab taas kerkima? Karoliina Vasli toimetaja RUS

Viimased nädalad on näidanud, et võitlus koroonapuhanguga on Eestis seni olnud edukas. Statistika on lootusrikas, mistap pole ka imestada, et sotsialiseerutakse järjest rohkem. Siiski võib teiste riikide näitel öelda, et kui piirangud leevenevad, võib puhang uue hoo sisse saada. Terviseametist kinnitatakse, et ka selleks olukorraks on nad valmis ja teavad, kuidas siis reageerida.