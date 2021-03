Kas kõik eakad ja eesliinitöötajad on juba vaktsineeritud? Järjekord jõudis üsna noorteni

Veebruari esimeses pooles hakati Eestisse tarnima AstraZeneca vaktsiini, mis sobib alla 70-aastaste vaktsineerimiseks. Seetõttu jagatakse vaktsiinid eesliinitöötajate, näiteks haridustöötajate, tuletõrjujate ja politseiametnike, ja riskirühma kuuluvate inimeste vahel.

Riskirühma kuuluvad need inimesed, kellel on mingi haigus, mis võiks koos koroonaviiruse põdemisega organismile liiga raskeks koormaks saada. Eesti vaktsineerimiskavas on Eesti perearstide seltsi koostatud järjekord riskirühma kuuluvate inimeste vaktsineerimisele kutsumiseks.

Nagu eeldada, on järjekorra esimeses otsas kõik üle 80-aastased inimesed. Järgmisena peaksid perearstid kutsuma kaitsesüstima üle 70-aastased, kes kuuluvad riskirühma ehk põevad mõnd haigust, mis raskendaks koroonaviiruse põdemist. Kolmandal kohal on inimesed vanuses 16 kuni 69, kes kuuluvad väga kõrgesse riskigruppi.

Riskirühma järjekorra viimane

Ühtegi eelmainitud inimgruppi ei kuulu neljakümendate teises pooles mees, kes sai täna kutse minna nädala lõpus perearstikeskusesse end vaktsineerima.