Kas haridusministriportfell jääb Repsile? Tõnis Lukas riigikogusse ei lähe

Eile ütles Lukas Delfile, et juhul kui Isamaa haridus- ja teadusministri portfelli ei saa, jätab ta ehk riigikogusse minemata.

"Isamaa haridusplatvorm oli selline, mida ma hea meelega esindaksin. Mitut asja, näiteks eesti keele säilitamist kõrghariduses ning kogu haridussüsteemi üleviimist eesti keelele, peab Isamaa nii oluliseks, et nende ülesannete elluviimine oleks jõukohane vaid Isamaale," sõnas Lukas eile.

"Kui neid volitusi ja selliseid võimalusi reaalselt poliitikat mõjutada jääb vähemaks, siis ma võin otsustada ka riigikokku mitte minna," lõpetas ta.

Nüüd andis poliitik teada, et jääb tõepoolest riigikogust välja, sest soovib jätkata tööd koolijuhina.

"Tänan südamest kõiki, kes minu poolt Riigikogu valimistel hääletasid! Need hääled läksid erakonnale Isamaa, kes loodetavasti nüüd Riigikogus oma isamaalist joont jätkab. Minul on veel aega teha midagi, millest igapäevaselt tulu tõuseb - arvan, et just praegu saan isamaalise kasvatuse ja noorte harimise väerinnal Tartu Kutsehariduskeskuses töötades midagi päriselt ära teha. Kui tunnen, et võimalus eesti keele seisundit Eesti haridus- ja teaduskorralduses ka tegelikult tugevdada magati maha, sekkun koheselt demokraatia kõiki võimalusi kasutades!" kirjutas ta Facebookis.

Lukase asendusliige on Mihhail Lotman.