Kas ERJK likvideerimine läheb läbi? Opositsiooniski lähevad arvamused lahku

Möödunud nädalal esitasid koalitsioonierakonnad eelnõu, millega nähakse ette ERJK likvideerimist. Kuna eelnõus kiidetakse senist komisjoni tööd ning ainus selge etteheide on tõik, et komisjonis on iga riigikokku pääsenud erakonna üks liige, ei mõista opositsioonipoliitikud komisjoni likvideerimise põhjust.

“Arvestades seda, et riigikontroll ei teadnud ega saanud enne eelnõud avaldada arvamust, kas neil oleks mõistlik erakondade rahastamist jälgida, pole tegemist normaalse menetluspraktikaga,” ütles sotsiaaldemokraat Riina Sikkut. “See pole hea õigusloome ega kriisiga seotud otsus, mida oleks vaja kiiresti enne riigikogu kevadjärgi istungi lõppu läbi viia,” lisas ta.

Sikkut sõnas, et kellegi huvi peab ERJK likvideerimisel mängus olema. “Minu jaoks on likvideerimise eelnõu nagu II pensionisamba või apteegireformi teema, et mingid muud huvid on mängus,” täpsustas ta.