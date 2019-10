Kas EKRE leidis kandidaadi väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministri kohale?

Tasa ise keeldus väidet kommenteerimast ning katkestas pärast küsimuse ära kuulamist kõne. Korduskõne lülitas mees kinni, samuti jättis ta vastamata sõnumile.

Ka erakonna esimees Mart Helme on kommentaarideks kättesaamatuks jäänud ning lülitas ajakirjaniku kõne pärast paari kutsuvat tooni kinni.

Tasa sündis 1951. aastal Tallinnas ning lõpetas 1976. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogina. Kuulus nooruses ansamblisse Toomapojad ning oli Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei (NLKP) liikmekandidaat.

Muu hulgas on ta olnud ajakirjade Vikerkaar ja Raduga peatoimetaja ning Eesti Instituudi peasekretär. Samuti on ta pikka aega töötanud diplomaadina. Aastatel 1995–1999 oli ta Eesti suursaadik Austrias, Slovakkias, Sloveenias, Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Šveitsis; samuti olnud suursaadik Ungaris (2001-2006) ning Horvaatias (2003-2006). Aastatel 2006–2008 oli Tasa Riigikogu esimeeste Toomas Vareki ja Ene Ergma välisnõunik.

Alates oktoobrist 2010 oli ta Eesti suursaadik Jaapanis. 30. mail 2014 kutsus president Toomas Hendrik Ilves ta sellelt ametikohalt tagasi.

2018. aasta septembris teatas Tasa, et astub Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda ja kandideerib 2019. aasta riigikogu valimistel. Erakonna portaalile Uued Uudised põhjendas Tasa oma liitumist murega Eesti tuleviku pärast: "Et ei peaks laulus tõsimeeli küsima, mis maa see on või kus kuradi kohas ma elan. Me ju näeme, mis lahti." Ta sai riigikogu valimistel 305 häält ning valituks ei osutunud.