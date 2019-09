Kas EKRE kandidaat riigi peaprokuröriks on Pae tänava pommimehe kaitsjana tuntud Urmas Simon?

"Ei saa praegu midagi kinnitada ega ümber lükata," ütles Simon vastuseks Delfi reporteri küsimusele, kas kuuldused temast kui võimalikust EKRE kandidaadist riigi peaprokuröri kohale vastavad tõele. "Kõik on praegu veel lahtine," lisas ta.

Kui reporter küsis, kas EKRE juhid on teinud talle ettepaneku, mida ta parajasti kaalub, vastas Simon, et ei saa praegu rohkem mitte midagi öelda. Küsimusele, millal ta midagi öelda saab, vastas Simon, et "Siis, kui nii otsustatakse, mina ei ole ütleja."

Urmas Simon kuulub alates mullu 4. aprillist EKRE-sse ja aastatel 1998–2008 kuulus ta Keskerakonda. Riigikogu valimistel kogus Simon Tallinna kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa valimisringkonnas 163 häält.

EKRE veebiväljaandele Uued Uudised antud intervjuus ütles Simon, et "Olemas peaks olema järelevalveorgan, kuhu saab pöörduda inimene, kes tunneb, et tema õigusi on rikutud või kohtunik või prokurör on teinud midagi valesti." ning "Ka kohtunike ja prokuröre peaks saama karistada ebaõiglaste või lausa väärate otsuste eest."

Urmas Simon esindas kohtus ka riigikogu ees toimunud EKRE meeleavaldusel Euroopa Parlamenti kuulunud Indrek Tarandit rünnanud Meelis Osa ja Mart Riebergi.