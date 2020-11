Kas Eestiski võetakse ette pea kogu elanikkonna testimine? Terviseamet jälgib huviga arenguid Slovakkias

5,5 miljoni elanikuga Slovakkia peaminister Igor Matovic ütles paari päeva eest, et valitsusel on ambitsioonikas plaan võtta kahe nädalavahetuse jooksul koroonaviiruse proov kõigilt vanematel kui 10-aastastelt elanikelt, vältimaks kontrollimatut levikut ja tervishoiusüsteemi kokkukukkumist, vahendab Reuters. Alustati möödunud nädalavahetusel.

Taolist laustestimist pole läbi viinud veel ükski sellise suurusega riik, mistõttu Matovic avaldas lootust, et kui nende plaan õnnestub, saab sellest eeskuju kogu maailmale. Ainuüksi laupäeval testiti kokku 2,58 miljonit inimest ja tuvastati 25 850 nakatunut. Testimist jätkatakse nii pühapäeval kui järgmisel nädalvahetusel.

Terviseameti kõneisik Eike Kingisepp sõnas Delfile, et Eestis taolist laustestimist seni kaalutud ei ole. "Peamine põhjus oli varasemalt kiirtestide usaldusväärsuse küsimus. Tänaseks on aga see seis muutunud ja seetõttu jälgime me huviga Slovakkia tulemusi," lisas ta.

Slovakkia valitsus otsustas kasutada kiirteste, mille puhul saab vastuse 15-30 minutiga, mõistes, et see ei pruugi anda hiljutise hinnangu kohaselt 30 protsendil juhtudest õiget tulemust, ent leides, et katsetus on siiski seda väärt.

