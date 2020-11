Kas Eesti läheb lukku? Valitsus arutab uusi koroonapiiranguid

www.DELFI.ee RUS

Maskid Tallinna linnapildis ja ühistranspordis 5.11.2020 Foto: Andres Putting

Valitsus peab täna kabinetinõupidamisel arutelu meetmete üle, mille abil piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut. Üritusel on kohal ka näiteks õiguskantsler Ülle Madise, millest võib eeldada, et arutuse all on piirangud ja nende võimalik riive inimeste õiguste suhtes.