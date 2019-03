Karude must aasta: mullu sai autorataste alla surma kümme mesikäppa

Pärnumaa jahimeeste seltsi liikme Urmas Salmu sõnul hukkub liikluses kõige rohkem karusid mais ja juunis ning aasta viimasel kolmel kuul, sest sellesse aega jääb karude jooksuaeg ning mitmetele metsloomadele peetakse ajujahti, kirjutab Õhtuleht.

Samas ei saa pelgalt sellega Salmu sõnul nii paljude karude hukkumist selgitada, sest need toimuvad ju igal aastal.

Jahimehe sõnul on karude sagedasema teele ronimise taga mitmeid põhjuseid, kui üks on ilmselt see, et nii loomade põhielupaigas kui ka teede äärest on hektarite kaupa metsa maha võetud.

Keskkonnaagentuuri peaspetsialisti Peep Männili arvates võis üks karude liiklussurmade nõnda suure hüppe põhjusi olla pikk ja jahe kevad.

